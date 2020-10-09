«Это произошло по телефону»: стали известны подробности расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Звезды / Новости
9 октября 2020
Cosmo

Пара Кейт Миддлтон и принца Уильяма сейчас выглядит настолько счастливой и гармоничной, что, кажется, их отношения всегда были безоблачными. Однако преданные поклонники королевской семьи знают, что это не так. Будущие супруги не раз ругались и даже на какое-то время расходились. А недавно в сети появились подробности их расставания, которое произошло в 2007 году. Так, в книге Уильяма Лейси «Битва братьев: Уильям и Гарри» говорится о том, что тогда Уильям расстался с Кейт... по телефону.

«Ей пришлось извиниться и покинуть деловую встречу, чтобы принять звонок от Уильяма, которого тогда часто замечали в ночных клубах в состоянии алкогольного опьянения. Затем она закрылась в отдельной комнате и провела там час, обсуждая с ним их будущее. Они расстались по телефону, однако они не были порознь долго — уже через 10 недель они снова сошлись», — сообщил автор. 

Что было дальше — знает весь мир. И лично мы очень рады тому, что в сложные времена Кейт и Уильям все же смогли прийти к взаимопониманию и сохранить свою любовь. 

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Фото: Gettyimages
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