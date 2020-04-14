«Он будет расти по-другому»: принц Гарри давно намекал на отделение от королевской семьи

Звезды / Новости 14 апреля 2020

Cosmo

После многочисленных скандалов новая глава в жизни Гарри и Меган таки началась: молодая семья переехала в США, а Меган Маркл активно готовится к возвращению в Голливуд. А что же принц Гарри? По словам инсайдера, герцог Сассекский хоть и безумно рад таким переменам, но они дались ему непросто. Так, своим беспокойством по этому поводу поделилась Джейн Гудолл, защитница природы и близкая знакомая принца:

«Я не знаю, как будет развиваться его карьера. Но мы были с ним на связи. Мне кажется, что сейчас он находит свою жизнь немного сложной», — рассказала она для радио Times. А также добавила: «Несмотря на всю неопределенность, связанную с событиями в мире, они (Гарри и Меган) позитивно смотрят в будущее. Для них очень важно отметить окончание переходного периода и официальное начало их новой главы».

Кроме того, активистка намекнула, что об отделении от королевской семьи Гарри задумывался уже довольно давно. Джейн рассказала об инциденте, который случился однажды, когда она посетила Гарри и Меган:

«В конце беседы Меган пришла к нам вместе с Арчи. Он был очень маленький и очень сонный и не слишком рад тому, что мама его побеспокоила».

Тогда Джейн попыталась научить малыша Арчи махать ручкой и сказала: «Я думаю, ему придется научиться этому». На что Гарри ответил: «Нет, ему это не понадобится — он будет расти по-другому». Совпадение? Не думаем!