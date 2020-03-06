«Он чувствует себя ужасно»: принц Гарри переживает из-за того, что расстроил королеву Елизавету

Звезды / Новости 6 марта 2020

Cosmo

Вчера принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор своим первым после отречения от королевских обязанностей официальном выходом — супруги появились на ежегодной церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. Несмотря на то, что герцоги Сассекские выглядели абсолютно счастливыми, по информации издания US Weekly, Гарри все же сильно переживает из-за сложившейся ситуации.

«Он чувствует себя ужасно из-за того, что расстроил бабушку, которую обожает», — утверждают инсайдеры. Сама же королева, по их словам, чувствует себя «морально и физически истощенной» из-за всего, что происходит. Больше всего королеву Елизавету расстраивает тот факт, что она не может видеть своего правнука Арчи, которого родители оставили в Канаде.

«Мысли о том, что она не будет видеть своего правнука, разбивают королеве сердце. Она хотела бы быть ближе к нему, но пока не похоже, что это когда-нибудь случится», — заявляют источники, приближенные к монаршей семье. В то же время Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган о переезде и отречении от королевских обязанностей, что еще раз подтвердила во время 4-часовой личной встречи со внуком. Тогда же она заявила, что всегда будет рада видеть Гарри, который «продолжает оставаться ее любимым внуком», дома.