«Он говорит, что у детей появится новая мама»: бывшая жена Владимира Остапчука шокировала подробностями их расставания

Звезды / Новости 29 мая 2020

Cosmo

В сети не прекращают обсуждать развод Елены Войченко и Владимира Остапчука. Очередную волну обсуждений и критики в адрес телеведущего вызвало новое заявление его экс-супруги, которое она сделала в эфире шоу «Ранок з Україною». Так, женщина прокомментировала тот факт, что должна пройти психологическую экспертизу по запросу бывшего мужа.

«У меня нет возможности отказаться, так как это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти. Владимир такое свое желание озвучил еще в начале карантина. Он давно говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно же, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы», — отметила Елена.

Телеведущий уже успел прокомментировать высказывание жены журналистам LifeStyle 24

«Я это могу назвать одним словом — клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них лучшая! И точка», — заявил Владимир.