«Он может забыть об этом»: Меган Маркл запретила принцу Гарри заниматься его любимым делом в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости 15 апреля 2020

Cosmo

Отделившись от королевской семьи и переехав сначала в Канаду, а затем в Лос-Анджелес в бывший дом оскароносного Мэла Гибсона, Меган Маркл и принц Гарри планировали хотя бы некоторое время пожить без внимания журналистов. Однако все эти перемены, похоже, подействовали с точностью до наоборот — после отъезда супругов в США в прессе то и дело появляются новые подробности их жизни на новом месте.

В частности, на днях близкая подруга бывших герцогов Сассекских Джейн Гудолл рассказала в интервью Radio Times, что Меган запретила мужу заниматься его любимым делом — охотой. Это, по ее словам, очень расстроило принца.

«Меган очень любит животных, поэтому думаю, что Гарри может забыть о своей охотничьей карьере», — отметила женщина.

Что же, в этом вопросе мы позицию Меган полностью разделяем. А ты?