«Он на это не претендует»: принц Гарри не собирается получать гражданство США

Звезды / Новости 6 апреля 2020

Cosmo

Только недавно мы писали о том, что сейчас Меган Маркл — официальный поручитель принца Гарри в США. И что именно она будет оплачивать все счета и финансовые обязательства их семьи, пока супруг занят бумажной волокитой: чтобы остаться в США и иметь право здесь работать, Гарри нужно оформить грин-карту и другой пакет документов.

Сегодня же в СМИ просочилась другая информация. Оказывается, принц Гарри не собирается получать американское гражданство. «Гарри не претендует на получение грин-карты или двойного гражданства в ближайшее время, что для многих будет сюрпризом, потому что большинство людей предполагали, что именно это он сделает, переехав в США», — рассказал инсайдер.

Почему Гарри занял такую позицию? Потому как в ином случае принцу придется полностью отказаться от своих титулов, а также платить налоги в американскую казну со всех своих доходов по всему миру. По какой визе и на каком основании супруг Меган Маркл сейчас находится в США — неизвестно. Напомним, что принц Гарри, как и все британцы, без визы может оставаться в Америке на протяжении 90 дней, не более.



