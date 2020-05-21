«Он не планирует подавать на развод»: Брайан Остин Грин не собирается отпускать Меган Фокс

Звезды / Новости 21 мая 2020

Cosmo

С самого утра все обсуждают новый клип рэпера Machine Gun Kelly, который еще больше подогрел слухи о его романе с Меган Фокс — в нем актиса сыграла девушку исполнителя. А Брайан Остин Грин тем временем, как сообщает издание People, хоть и признает, что сейчас их с женой «пути разошлись», не собирается подавать на развод или заявлять об их разрыве.

«Расставание дается ему очень тяжело, но он делает все, чтобы оставаться позитивным. Когда-то они уже расходились, но потом снова сошлись. Брайан не планирует подавать на развод и не готов ходить с кем-то на свидания — похоже, он верит в то, что им с Меган и в этот раз удастся все решить. Он дал ей больше личного пространства и позволил делать все, что она хочет. Брайан правда хочет, чтобы она была счастлива», — заявили изданию инсайдеры.

Что же, надеемся, что так и будет!