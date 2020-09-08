«Он оставил свой дом ради эгоцентричной звезды»: что принц Филипп думает о решении Гарри изменить жизнь ради Меган Маркл

Звезды / Новости 8 сентября 2020

Cosmo

В то время, когда принц Чарльз в целом испытывает симпатию к своей невестке Меган Маркл, принц Филипп отношение сына к герцогине не разделяет. Как сообщает американский Cosmopolitan со ссылкой на People, муж королевы Елизаветы очень разочарован решением внука бросить свою привычную жизнь ради супруги и переехать в Калифорнию.

«Он не поддерживает то, что Гарри отрекся от своих обязанностей, оставил дом и то, чем занимался всю жизнь, ради эгоцентричной звезды», — приводят журналисты отрывок из книги королевского биографа Ингрид Сьюард.

Как сообщает автор, «принцу Филиппу также сложно понять, что именно делало жизнь Гарри настолько невыносимой, как он заявлял. По его убеждению, у них с Меган было все: красивый дом, здоровый сын и уникальная возможность сделать мир лучше благодаря их благотворительной деятельности».

А ты в этой ситуации на чьей стороне?