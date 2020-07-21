«Он открыто угрожал мне убийством»: Эмбер Херд под присягой обвинила Джонни Деппа в насилии

Звезды / Новости
21 июля 2020
Cosmo

Скандальное дело Джонни Депп против издательства The Sun продолжает набирать обороты. Сегодня показания против актера дала его бывшая супруга Эмбер Херд. Ранее актриса уже предоставляла суду фото побоев на своем теле и даже аудиозапись ее ссоры с Джонни. А теперь под присягой обвинила Джонни Деппа в постоянной угрозе ее жизни.

«Некоторые наши ссоры были настолько серьезными, что я боялась, что он убьет меня: намеренно или просто потеряв контроль. Он много раз открыто угрожал мне убийством, особенно на финальном этапе наших отношений. Физическое насилие включало в себя удары кулаками, пощечины, пинки и удушение. Он бросал в меня вещи, дергал за волосы и толкал на землю. Он швырялся в меня чем попало», — рассказала Эмбер Херд под присягой.

 

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Фото: Gettyimages
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