«Он скучает по друзьям»: как чувствует себя принц Гарри после переезда в Канаду

Звезды / Новости 6 февраля 2020

Cosmo

В начале отношений с принцем Гарри Меган Маркл пожертвовала ради него практически всем — карьерой, родной страной и друзьями. Теперь же ради спокойной жизни с женой и сыном почти всем тем же пожертвовал и герцог Сассекский. Особенно, как говорят инсайдеры, принцу не хватает друзей.

«Конечно, Гарри скучает по друзьям — любой скучал бы. Но у них есть собственная группа в WhatsApp — сейчас он использует ее чаще, чем когда-либо, чтобы оставаться на связи и делиться фотографиями. Кроме того, они постоянно обмениваются смешными видео, которые находят в сети».

Однако, в то же время, принц не считает, что расстояние может помешать его отношениям с друзьями. «Он не думает, что тот факт, что он находится на другом конце света, может помешать ему поддерживать связь с людьми, которые были рядом всю его жизнь».