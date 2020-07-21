«Он стал мишенью таблоидов»: Меган Маркл обвиняет британские СМИ в проблемах с отцом

Звезды / Новости
21 июля 2020
Cosmo

Бывшая герцогиня Меган Маркл уже несколько лет не общается с родным отцом Томасом Марклом. И виной всему — британские таблоиды. Так, стало известно, что Меган судится с изданием Mail on Sunday, которое еще в 2018-м опубликовало ее личное письмо отцу.

«У Меган были очень близкие отношения с отцом, пока он не стал мишенью назойливых британских таблоидов», — рассказал адвокат Меган Маркл.

Напомним, что после того, как о романе Меган Маркл и принца Гарри стало известно миру, отец бывшей актрисы не единожды давал комментарии, которые создавали ущерб репутации Меган. И даже не приехал на королевскую свадьбу.

 

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Фото: Gettyimages
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