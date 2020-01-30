«Он страдает»: друг принца Гарри рассказал о том, как он себя чувствует после переезда в Канаду

Звезды / Новости 30 января 2020

Cosmo

Главной причиной отделения Меган Маркл и принца Гарри и их переезда в Канаду стало пристальное внимание и давление со стороны британской прессы. Однако, после этого жизнь супругов не стала спокойней — фотографы продолжают преследовать пару, а большинство заголовков в прессе по-прежнему посвящены именно им. О том, как сейчас себя чувствует герцог Сассекский, на днях рассказал его близкий друг Начо Фигерас в эфире ABC News.

«Он страдает из-за всего, что произошло, из-за того, что говорят о них с Меган. А ведь он просто хочет жизнь обычной, нормальной жизнью. Гарри ведет себя как отец, пытаясь защитить своего детенышу и свою львицу от опасности, чего бы это ему ни стоило. Он стал невероятным человеком — его мать им точно гордилась бы», — заявил мужчина.