«Он страдает»: друг принца Гарри рассказал о том, как он себя чувствует после переезда в Канаду

Звезды / Новости
30 января 2020
Cosmo

Главной причиной отделения Меган Маркл и принца Гарри и их переезда в Канаду стало пристальное внимание и давление со стороны британской прессы. Однако, после этого жизнь супругов не стала спокойней фотографы продолжают преследовать пару, а большинство заголовков в прессе по-прежнему посвящены именно им. О том, как сейчас себя чувствует герцог Сассекский, на днях рассказал его близкий друг Начо Фигерас в эфире ABC News.

«Он страдает из-за всего, что произошло, из-за того, что говорят о них с Меган.  А ведь он просто хочет жизнь обычной, нормальной жизнью. Гарри ведет себя как отец, пытаясь защитить своего детенышу и свою львицу от опасности, чего бы это ему ни стоило. Он стал невероятным человеком  его мать им точно гордилась бы», заявил мужчина. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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