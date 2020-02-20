«Он так много улыбается»: стала известна настоящая реакция принца Гарри на переезд в Канаду

Звезды / Новости 20 февраля 2020

Cosmo

Шумиха вокруг того, что принц Гарри и Меган Маркл решили покинуть королевский двор и отказались от своих обязанностей, все не утихает. Так, на днях стало известно о новых последствиях отречения — королева Елизавета запретила супругам использовать их титул Sussex Royal. Но, что очень неожиданно, это совсем не огорчило ни Гарри, ни Меган.

Так, на днях в сеть просочились первые совместные фото пары после переезда в Канаду — и они выглядели на них очень счастливыми! А сегодня анонимный источник поделился подробностями о том, как на самом деле принц Гарри чувствует себя на новом месте. По его словам, тот чувствует себя гораздо лучше и свободнее, с его лица не сходит улыбка. «Он, наверное, единственный человек, который так много улыбается, когда просто покупает себе еду», — рассказал источник.

Кажется, жизнь вне двора для этой пары действительно продолжается. К тому же, более спокойно и счастливо.