Он тратит все ее деньги: Бритни Спирс хочет выйти из-под опеки отца

Звезды / Новости
19 августа 2020
Cosmo

Более чем 10 лет назад после сильного нервного срыва певица Бритни Спирс попала под полную опеку отца. Он распоряжается ее деньгами и даже личной жизнью: без разрешения Джейми дочь не может выйти замуж или родить ребенка. И кажется, звезда совсем с этим не согласна.

В прошлом году у отца Бритни Спирс возникли серьезные проблемы со здоровьем и официальным опекуном певицы стала куратор Джоди Монтгомери. Сейчас же Бритни и ее юристы делают все возможное, чтобы она и дальше выполняла эту функцию. Кроме того, звезда не хочет, чтобы отец занимался ее финансами: Бритни намерена нанять для этого специалиста.

В СМИ давно распространялась информация о том, что Джейми Спирс и вся семья певицы давно живет за ее счет, тогда как саму Бритни ограничивают в тратах и выделяют лишь небольшие суммы на шопинг. Надеемся, справедливость будет восстановлена.

 

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Фото: Gettyimages
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