«Он вытащил пистолет и направил на меня и моего поклонника»: Регина Тодоренко шокировала рассказом о прошлых отношениях

Звезды / Новости 15 мая 2020

Cosmo

Не так давно в сети разгорелся скандал с Региной Тодоренко в главной роли, которая в одном их своих интервью некорректно высказалась в отношении женщин, переживших домашнее насилие и решившихся рассказать об этом публично. После телеведущая извинилась за свои слова и сняла собственный фильм о жертвах домашнего насилия, все средства от монетизации которого будут направлены в фонды борьбы с этой проблемой.

А на днях звезда дала первое интервью после скандала изданию Meduza. В своем разговоре с журналисткой Катериной Гордеевой Регина рассказала о том, как в 20-летнем возрасте сама состояла в отношениях с агрессором.

«У меня был молодой человек, который очень сильно меня ревновал. Кстати, это является одним из признаков того, что человек способен в будущем применить насилие. Так вот, он ревновал меня ко всему: к столбу, к стулу… Ему было бы проще, если бы я дома была привязана к батарее — только тогда, кажется, он был бы спокоен. Как-то мы гуляли, и ко мне подошел поклонник, попросил сфотографироваться. На что мой молодой человек забрал у парня телефон и вытащил пистолет — у него было с собой оружие, — направил на нас и сказал: «Так, ты от нее отойди, а ты сюда встала быстро», — призналась Тодоренко.

Тогда, по словам Регины, она воспринимала такое поведение как должное, а сейчас не может представить, что бы с ней случилось, если бы она осталась в тех отношениях.

«Сейчас я знаю, что есть фонды, которые помогают уйти от агрессора, помогают с этим справиться. И, разумеется, важно сделать так, чтобы этот человек больше не имел возможности никому причинить вред», — отметила телеведущая.