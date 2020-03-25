«Он явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его по GPS»: принц Гарри встретился с бывшей девушкой на прощальной вечеринке в Лондоне

Звезды / Новости 25 марта 2020

Cosmo

Во время своего последнего официального визита в Великобританию в статусе старших членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл посетили ряд мероприятий и встретились с родственниками (хоть встреча эта получилась и очень холодной), после чего герцогиня вернулась в Канаду к малышу Арчи. А вот сам принц остался в Лондоне еще на несколько дней, чтобы закончить дела и... устроить прощальную вечеринку. Как сообщает издание The Sun, на ней присутствовали все самые близкие друзья Гарри, среди которых была и его бывшая девушка Челси Дэйви (которой она когда-то даже сделал предложение).

«Он был безумно счастлив, когда вошел в комнату и увидел там всех своих друзей. А когда он заметил Челси, он вообще не поверил своим глазам. Они обнялись. Многие шутили, что Гарри точно не хотел бы, чтобы Меган сейчас отслеживала его по GPS», — рассказали инсайдеры.

Думаем, Меган бы эта ситуация точно не порадовала. А ты что скажешь?