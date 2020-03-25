«Он явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его по GPS»: принц Гарри встретился с бывшей девушкой на прощальной вечеринке в Лондоне

Звезды / Новости
25 марта 2020
Cosmo

Во время своего последнего официального визита в Великобританию в статусе старших членов королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл посетили ряд мероприятий и встретились с родственниками (хоть встреча эта получилась и очень холодной), после чего герцогиня вернулась в Канаду к малышу Арчи. А вот сам принц остался в Лондоне еще на несколько дней, чтобы закончить дела и... устроить прощальную вечеринку. Как сообщает издание The Sun, на ней присутствовали все самые близкие друзья Гарри, среди которых была и его бывшая девушка Челси Дэйви (которой она когда-то даже сделал предложение).

«Он был безумно счастлив, когда вошел в комнату и увидел там всех своих друзей. А когда он заметил Челси, он вообще не поверил своим глазам. Они обнялись. Многие шутили, что Гарри точно не хотел бы, чтобы Меган сейчас отслеживала его по GPS», рассказали инсайдеры.

Думаем, Меган бы эта ситуация точно не порадовала. А ты что скажешь?

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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