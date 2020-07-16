«Она была любовью всей моей жизни»: Джим Керри рассказал об отношениях с Рене Зеллвегер в новом интервью

Звезды / Новости 16 июля 2020

Cosmo

Джима Керри можно по праву назвать одним из самых скрытных актеров Голливуда — он не говорит о личной жизни, не постит десятки сториз и не показывает самых близких людей в соцсетях. Однако иногда он вспоминает о них в интервью.

Так, в недавнем разговоре с Говардом Стерном на SiriusXM актер с теплотой отозвался о своей бывшей девушке Рене Зеллвергер. Радиоведущий вспомнил цитату из книги Керри «Мемуары и дезинформация» (Memoirs and Misinformation), где тот пишет, что Рене была «любовью всей его жизни». Керри подтвердил это и еще раз откровенно рассказал о своем отношении к актрисе.

«Она определенно была особенной для меня, очень особенной. Я считаю, что она прекрасна», — признался Джим.

Впрочем, на вопрос о том, не жалеет ли актер, что потерял возлюбленную, он ответил однозначно:

«Нет, я не жалею, ни в коем случае. Но я ценю людей, которые однажды были в моей жизни, за то хорошее, что они в нее привнесли», — отметил Керри.