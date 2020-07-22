«Она боится»: возлюбленная Киану Ривза стала жертвой преследований его фанатки

Звезды / Новости 22 июля 2020

Cosmo

Киану Ривз — один из тех звезд, кто тщательно оберегает свою личную жизнь. Так, роман с художницей Александрой Грант, с которой они вместе уже несколько лет, актер держал в тайне до ноября прошлого года (тогда пара впервые вместе вышла в свет). Как оказалось, не зря.

Как только об отношениях Киану Ривза и Александры Грант стало известно общественности, женщину начали преследовать фанатки актера. Одна из них, особенно назойливая, буквально подстерегает Александру в общественных местах. А однажды даже вторглась в ее дом и сделала фото автомобиля возлюбленной Ривза, чтобы затем поделиться этой личной информацией в хейтерских группах.

«Эти действия поклонницы вызвали у Александры сильный стресс, и она боится, что это беспокойство будет только продолжаться и усиливаться», — рассказал источник, приближенный к паре. Не удивительно, что Александра решилась подать на девушку в суд. Теперь та не имеет права приближаться к возлюбленной Киану Ривза ближе, чем на 100 м, а также публиковать любые ее снимки.