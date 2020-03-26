«Она боялась выходить из дома»: Меган Маркл страдала от панических атак и депрессии из-за британской прессы

Звезды / Новости 26 марта 2020

Cosmo

После переезда в Канаду Меган Маркл просто расцвела — и внешне, и в эмоциональном плане. Инсайдеры не раз отмечали, что сейчас она чувствует себя новым человеком и по-настоящему наслаждается спокойной жизнью с принцем Гарри и малышом Арчи.

Тогда как находясь в Лондоне, Меган сильно страдала от нападок со стороны британской прессы. Как сообщает издание Us Weekly, в определенный момент градус хейта достиг такого накала, что герцогиня буквально «боялась выходить из дома», чтобы не дать СМИ нового повода для критики. Кроме того, она страдала от панических атак, спровоцированных постоянными стрессами.

«Она чувствовала себя, будто попала в ловушку», — рассказали анонимные источники, приближенные к Маркл.

Что же, похоже, решение принца Гарри увезти жену в другую страну, чтобы уберечь от постоянных переживаний, было правильным. Надеемся, что в Канаде супруги будут по-настоящему счастливы.