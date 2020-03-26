«Она боялась выходить из дома»: Меган Маркл страдала от панических атак и депрессии из-за британской прессы

Звезды / Новости
26 марта 2020
Cosmo

После переезда в Канаду Меган Маркл просто расцвела и внешне, и в эмоциональном плане. Инсайдеры не раз отмечали, что сейчас она чувствует себя новым человеком и по-настоящему наслаждается спокойной жизнью с принцем Гарри и малышом Арчи.

Тогда как находясь в Лондоне, Меган сильно страдала от нападок со стороны британской прессы. Как сообщает издание Us Weekly, в определенный момент градус хейта достиг такого накала, что герцогиня буквально «боялась выходить из дома», чтобы не дать СМИ нового повода для критики. Кроме того, она страдала от панических атак, спровоцированных постоянными стрессами. 

«Она чувствовала себя, будто попала в ловушку», рассказали анонимные источники, приближенные к Маркл.

Что же, похоже, решение принца Гарри увезти жену в другую страну, чтобы уберечь от постоянных переживаний, было правильным. Надеемся, что в Канаде супруги будут по-настоящему счастливы. 

4 5 6
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Пройди тест и узнай

какой аромат тебе подходит
Оксана Ботурчук: "Бути

сильною мене змусило саме життя, проте агресії, притаманної спорту, в мені немає взагалі"
Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Оксана Ботурчук: "Бути сильною мене змусило саме життя, проте агресії, притаманної спорту, в мені немає взагалі"
3
Почему принц Гарри встретился со своей бывшей девушкой в Лондоне
4
Видео дня: Шэрон Стоун показала свою первую картину
5
Как Меган Маркл чувствует себя после переезда в Канаду
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Это официально: Меган Маркл возвращается в Голливуд в новом проекте Disney+

Вот это новости!

Звезды / Новости
Надо прочитать

Син Бреда Пітта й Анджеліни Джолі повернувся з Південної Кореї через коронавірус

Хлопець самоізолювався в Лос-Анджелесі.

Звезды / Новости
Надо прочитать

House Party: нове фото королеви Єлизавети стало мемом

Неочікувано.

Звезды / Новости
Это интересно

Ходят слухи: у Арианы Гранде новый парень

И ты никогда не догадаешься, чем он занимается (подсказка: он не из шоу-бизнеса)!  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новые подробности: как 71-летний принц Чарльз переносит коронавирус

Уверены, он справится!

Звезды / Новости
Это интересно

Видео дня: как мы снимали Катю Сильченко на обложку апрельского номера Cosmopolitan

Все, что осталось за кадром.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

До слез: что Кейт Миддлтон сказала принцу Гарри перед его отъездом в Канаду?

Не сдерживая эмоций!

Звезды / Новости

Хайди Клум и ее муж Том Каулитц наконец получили результаты теста на коронавирус

Спустя две недели!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

В США срочно госпитализировали заболевшую коронавирусом украинскую актрису

Подробности в материале!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

71-летний принц Чарльз болен коронавирусом

Худшая новость дня. 

Звезды / Новости

«Он явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его по GPS»: принц Гарри встретился с бывшей девушкой на прощальной вечеринке в Лондоне

Той самой, которой он когда-то сделал предложение...  

Звезды / Новости
Надо прочитать

Как не заразиться коронавирусом: 6 правил, которых придерживаются Меган Маркл и принц Гарри

Выучи их наизусть!

Звезды / Новости

Держась за руки: Эмбер Херд появилась на публике со своей девушкой

Редкий выход. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Видео дня: Потап устроил проверку «Время и Стекло»

Насколько хорошо Надя и Позитив знают друг друга?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Угадай, кто: обложку апрельского Cosmopolitan украсила стильная, успешная (и очень красивая!) украинка

Чистое вдохновение. 

Читайте также
1
Пройди тест и узнай, какой аромат тебе подходит
2
Это официально: 3 апреля Disney+ выпускает фильм при участии Меган Маркл
3
11 добрих новин четверга, які нам зараз дуже потрібні
4
Stay home: Лера Бородина, Monatik, Надя Дорофеева, NK и другие украинские звезды показали домашние «офисы»
5
Как организовать продуктивную работу дома: полезные советы от Сони Плакидюк
 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.