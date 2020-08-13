«Она даже не дождалась развода»: Брайан Остин Грин зол на Меган Фокс из-за ее стремительного нового романа 

Звезды / Новости
13 августа 2020
Cosmo

Если поначалу Брайан Остин Грин старался не комментировать роман Меган Фокс и Machine Gun Kelly в негативном ключе, то сейчас, когда отношения коллег по фильму «Полночь в злаковом поле» начали развиваться очень уж стремительно, он едва ли может сдерживать свои настоящие эмоции по поводу происходящего.

Так, недавно актер резко отреагировал на фото супруги с новым возлюбленным, под которым та призналась ему в чувствах, а на днях инсайдеры рассказали о том, что в этой всей ситуации злит Брайана больше всего.

«Его раздражает то, что Меган настолько зациклена на своих отношениях с Machine Gun Kelly. Он не понимает, зачем публиковать фото с глупыми подписями в соцсетях, чтобы заявить о своей любви к нему. Она даже не дождалась развода. Это его невероятно злит и расстраивает», — отмечают источники, близкие к актеру.

Его тоже можно понять, не так ли?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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