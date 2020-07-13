«Она храбро боролась»: жена Джона Траволты умерла на 58-м году жизни

Звезды / Новости
13 июля 2020
Cosmo

Сегодня утром Джон Траволта сообщил в своем Instagram о том, что в его семье случилось горе: на 58-м году жизни скончалась его жена, актриса Келли Престон. Женщина два года боролась с раком груди, однако так и не смогла побороть болезнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от John Travolta (@johntravolta) 12 Июл 2020 в 10:20 PDT

«С тяжелым сердцем сообщаю вам о том, что моя прекрасная жена Келли проиграла свой двухлетний бой с раком груди. Она храбро боролась, чувствуя любовь и поддержку отовсюду. Я и моя семья будем вечно благодарны врачам и медсестрам Онкологического центра им. М. Д. Андерсона, всем другим медицинским учреждениям, которые нам помогали, а также друзьям и близким, которые всегда были рядом. Мы никогда не забудем Келли. Сейчас я хочу побыть со своими детьми, которые потеряли мать, так что заранее прошу прощения за то, что какое-то время мы не будем выходить на связь. Но знайте, что я буду чувствовать вашу любовь все те недели и месяцы, которые потребуются нам для того, чтобы залечить эту рану», — написал актер в своем аккаунте. 

Приносим искренние соболезнования семье. 

5 5 1
Фото: Gettyimages, instagram.com/johntravolta
Спецпроекты
Ще яскравіше: головні

б'юті тренди літа
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Реклама
Читайте также
1
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
2
Режиссер Гай Ричи строит базу отдыха для знаменитостей
3
Бывшая жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в США
4
Учимся у Эмили Ратаковски: с чем носить обтягивающее платье
5
Жена Джона Траволты – Келли Престон умерла от рака груди
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Меган Маркл впервые вышла в свет после карантина — в белом платье и с главным аксессуаром лета 2020

И ее образ произвел просто wow-эффект.

Звезды / Новости

«Нас не зупинити»: Григорій Решетнік показав зворушливе фото с дружиною та повідомив, що втретє стане батьком

Чудові новини!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Она расплакалась, когда они попросили ее об этом»: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума

Повезло малышке!

Stay home with Cosmopolitan
1
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
2
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
3
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
4
«Это первый препарат, который показал снижение уровня смертности среди пациентов c Covid-19», — глава ВОЗ о научном прорыве британских ученых
5
Олену Зеленську, в якої виявили коронавірус, терміново госпіталізували
Звезды / Новости
Это интересно

Как у Дженнифер Лопес и Амаль Клуни: стало известно, сколько Бруклин Бекхэм потратил на обручальное кольцо для Николы Пельтц

Очень красивое!

Loading...
Звезды / Новости

«Обещаю быть лучшим мужем и отцом»: Бруклин Бекхэм поделился трогательным фото с невестой

Какая же Никола красотка!

Звезды / Новости

Новость дня: Бруклин Бекхэм женится

Никола Пельтц сказала «да». 

Читайте также
1
Ще яскравіше: головні б'юті тренди літа
2
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
3
3 рецепта маски для волос с алоэ вера: рассказывает эксперт
4
Квартира в духе mid-century modern на Крещатике 
5
Просто космос: Ілон Маск запросив родичів академіка Сергія Корольова на наступний запуск Space X
Звезды / Новости

Звезда фильмов «Назови меня своим именем» и «Социальная сеть» Арми Хаммер разводится с женой

Об этом актер сообщил в своем Instagram.

Звезды / Новости

«Это сумасшествие»: Кэти Перри резко отреагировала на решение Канье Уэста баллотироваться на пост президента США

И рассказала, как в целом относится к рэперу. 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости

«Я многому научилась у нее»: Анджелина Джоли рассказала о воспитании дочери из Эфиопии

На фоне активизации движения Black Lives Matter.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Никогда я не был так близок ко дну»: Джонни Депп рассказал о насилии со стороны Эмбер Херд

И предоставил фотодоказательства.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

«Я верю в то, что все может сложиться»: Ксения Мишина рассказала, почему решила стать первой «Холостячкой» страны

Будет интересно!

Звезды / Новости

В wish-list: Камерон Диаз выпустила органическое вино, которое можно купить за 24 доллара

Уже хотим попробовать!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Это шокировало меня»: Эмбер Херд назвала Джеймса Франко, с которым по слухам у нее был секс, насильником

Новые подробности прямо из зала суда, где столкнулись бывшие Джонни Депп и Эмбер Херд.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Все ради детей: Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Анонимный источник рассказал все об отношениях пары.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Это интересно

Победительница «Холостяка» Даша Ульянова рассказала о новом бойфренде: «Я балдею с тобой»

Избранник девушки значительно старше ее и постоянно балует возлюбленную.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.