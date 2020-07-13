«Она храбро боролась»: жена Джона Траволты умерла на 58-м году жизни

Звезды / Новости 13 июля 2020

Cosmo

Сегодня утром Джон Траволта сообщил в своем Instagram о том, что в его семье случилось горе: на 58-м году жизни скончалась его жена, актриса Келли Престон. Женщина два года боролась с раком груди, однако так и не смогла побороть болезнь.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам о том, что моя прекрасная жена Келли проиграла свой двухлетний бой с раком груди. Она храбро боролась, чувствуя любовь и поддержку отовсюду. Я и моя семья будем вечно благодарны врачам и медсестрам Онкологического центра им. М. Д. Андерсона, всем другим медицинским учреждениям, которые нам помогали, а также друзьям и близким, которые всегда были рядом. Мы никогда не забудем Келли. Сейчас я хочу побыть со своими детьми, которые потеряли мать, так что заранее прошу прощения за то, что какое-то время мы не будем выходить на связь. Но знайте, что я буду чувствовать вашу любовь все те недели и месяцы, которые потребуются нам для того, чтобы залечить эту рану», — написал актер в своем аккаунте.

Приносим искренние соболезнования семье.