«Она истощена»: как чувствует себя Кейт Миддлтон после отъезда принца Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости
27 мая 2020
Cosmo

После отделения Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи все рабочие обязанности легли на плечи Кейт Миддлтон и принца Уильяма. И, несмотря на то, что герцогиня Кембриджская делает свою работу с лучезарной улыбкой, на самом деле ей сейчас очень тяжело. Об этом инсайдеры рассказали изданию Daily Mail.

«Она истощена и чувствует себя в ловушке. Как главное ответственное лицо, она постоянно тяжело работает без возможности отдохнуть хотя бы несколько дней. Конечно, она улыбается и всегда отлично выглядит, но она не хотела бы заниматься всем этим», — сообщили источники. Также Кейт и Уильям считают, что из-за поступка Меган и Гарри они не могут уделять достаточное количество времени детям, которых, по их же словам, «бросили на произвол судьбы». 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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