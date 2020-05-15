«Она мастерски играла мужскими сердцами»: школьный друг Меган Маркл рассказал, как она соблазнила его на вечеринке

Звезды / Новости 15 мая 2020

Cosmo

Пока Меган Маркл мечтает о том, чтобы пресса оставила ее в покое, люди из ее окружения (теперешнего и прошлого) продолжают раскрывать все новые подробности о ее жизни и характере. Так, недавно о нраве герцогини высказался оператор, который работал с ней во время съемок сериала «Форс-мажоры». А на днях о Меган заговорил и ее школьный друг Нема Ванд, звезда реалити-шоу «Браво». В одном из новых подкастов мужчина рассказал, что в школе Маркл пользовалась огромной популярностью.

«Она всегда знала, что делает и мастерски играла мужскими сердцами. Однажды мы были вместе на вечеринке — она села мне на колени и мы оказались нос к носу. Для 16-летнего парня это очень эмоциональный момент. Меган сказала мне на языке фарси, что я красивый. Я спросил, откуда она знает фарси, а она ответила, что выучила эту фразу для меня. А затем она ушла. С того момента мое 16-летнее сердце больше не билось, как прежде...» — рассказал Нема.

Вот это подробности!