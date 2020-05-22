«Она меня даже немного отталкивала»: Потап признался, что не сразу влюбился в Настю Каменских

Звезды / Новости 22 мая 2020

Cosmo

Глядя на счастливые совместные фото Потапа и Насти Каменских, кажется, что эти двое были вместе всю жизнь. В принципе, учитывая все те годы, которые звезды проработали вместе, то где-то так оно и есть. Но, как оказалось, симпатия и тем более любовь друг к другу появилась между ними далеко не сразу. Об этом продюсер рассказал Instagram-шоу Оли Поляковой «Правда или действие».

«Она мне не сразу понравилась. Она вся такая темпераментная и громкая, а она просто семь лет прожила в Италии и переняла себе эту манеру. Мне показалось, что это как-то не по-нашему, она меня даже немножко отталкивала. А потом она еще проявила характер свой, когда сказала по поводу одной из песен: «И что, это я вот это буду петь?». Тогда я на нее рассердился и у нас был период, когда мы очень недолюбливали друг друга. Мы даже ездили на разных машинах», — отметил артист.

Впрочем, Потап признался — сразу после знакомства с Настей почувствовал, что встретил свою судьбу. «Я когда Настю встретил, я сразу понял, что это навсегда. Я сразу это понял. Но я эту мысль от себя отодвигал, как мог, всеми правдами-неправдами. Но все-таки любовь победила. В какой момент — я честно не знаю. Было несколько таких моментов, таких вспышек разных», — признался он.

Очень романтично!