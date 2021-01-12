«Рядом с ней я по-настоящему счастлив»: Брайан Остин Грин впервые рассказал о своих новых отношениях

Звезды / Новости 12 января 2021

Cosmo

Роман Брайана Остина Грина с танцовщицей Шарной Берджесс в самом разгаре. Так, недавно влюбленные поделились в своих аккаунтах фотографиями с совместного отдыха, а на днях актер впервые рассказал о новых отношениях в интервью Access Daily. Несмотря на то, что бывший супруг Меган Фокс пока никак не обозначает статус отношений с Берджесс, все же отмечает, что им хорошо вместе.

«Сейчас все складывается отлично. Пока рано о чем-то говорить и вешать какие-либо ярлыки на наши отношения. Но мы действительно наслаждаемся обществом друг друга. Она потрясающая женщина — очень ответственная, милая, заботливая и веселая. Рядом с ней я по-настоящему счастлив», — признался Брайан.