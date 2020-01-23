«Гарри мне должен»: отец Меган Маркл сделал новое скандальное заявление

Звезды / Новости 23 января 2020

Cosmo

В свете последних новостей из жизни королевской семьи, любые детали и подробности отношений между родственниками — тема номер один для мировой общественности. Очередную порцию новостей сегодня обнародовал отец Меган Томас Маркл. Мужчина презентовал документальный фильм «Томас Маркл: моя история». Самым резонансным заявлением была новость о том, что он действительно соврал в интервью Пьеру Моргану в 2018 году, которое вышло сразу после свадьбы Меган и Гарри.

«Вообще-то Пьеру я соврал» — сказал он. И позже добавил, что будет продолжать давать различные интервью, — «Более того, конечно буду получать за это деньги. Она мне должна. Королевская семья мне должна. Гарри мне должен. Меган обещала, что будет заботиться обо мне, когда я буду на пенсии. Сейчас мне 75. Я на пенсии. Пора бы позаботиться о папе!»

Ужасный поступок, на наш взгляд. Такой поворот событий точно не поспособствует примирению.