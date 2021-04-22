«Она настояла на этом»: новые подробности о расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Звезды / Новости 22 апреля 2021

Cosmo

Пока мы все еще отходим от новости о расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, всплывают все новые и новые подробности. Так, источник, который назвал себя другом Дженнифер, рассказал изданию People, что именно Джей Ло приняла решение расстаться.

«Она настояла на этом. Было слишком много нерешенных проблем», — рассказал он. И добавил, что звезде было трудно доверять возлюбленному из-за слухов об изменах.

Несмотря на внешнее счастье и влюбленность, которые буквально излучала пара, источник заверил, что Дженнифер «была довольно несчастной и сомневалась, стоит ли оставаться с Алексом».

Все же, по словам того же источника, бывшие возлюбленные делают все возможное, чтобы расставание было спокойным и безболезненным: «Они будут стараться остаться друзьями, ведь уважают друг друга. Но их пути окончательно разошлись».

Очень грустно. Но, похоже, это было правильное решение со стороны Джей, как думаешь?