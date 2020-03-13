«Она не устает признаваться друзьям, что счастлива»: инсайдер объяснил быстрое отбытие Меган Маркл в Канаду

Звезды / Новости
13 марта 2020
Cosmo

На прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Лондон, чтобы в последний раз выполнить свои королевские обязанности и окончательно попрощаться со двором. После посещения службы в Вестминстерском аббатстве Меган тут же отбыла в Канаду к крохе-сыну Арчи. И мы знаем, почему.

Поговаривают, что в отличие от королевского двора, в Канаде Меган чувствует себя действительно счастливой. Она проводит много времени с сыном, совершает длинные прогулки на природе и открыто общается с местными жителями. Этими подробностями из жизни герцогини сегодня поделился инсайдер:

«Меган каждый день прогуливается с Арчи по лесу. Она везет его в коляске по тропинкам через лес возле их дома либо прогуливается по улочкам неподалеку. Прогулки длятся около часа или двух. Герцогиня очень приветлива с местными жителями, которых периодически встречает на своем пути: останавливается и беседует с ними о воспитании детей или о погоде. Она не устает признаваться друзьям, что счастлива проводить время на природе и жить в уединенном месте».

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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