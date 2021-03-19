«Она не злится»: как Елизавета II отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости
19 марта 2021
Cosmo

С момента скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри прошло уже больше недели. А все новые подробности вокруг него продолжают всплывать. Так, сегодня инсайдер поделился со СМИ, как королева Елизавета отреагировала на то, что рассказали Опре Меган и принц Гарри.

«Она не злится, но ей грустно», — рассказал анонимный источник, приближенный ко двору. Он также добавил, что королева всегда по-особенному относилась к Гарри и делала все возможное, чтобы принять Меган в семью: «В семье всегда беспокоились о нем ( принце Гарри), и королева очень заботится о нем. Вся семья поддержала его, когда появилась Меган. Ведь с ней он казался таким счастливым».

 

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