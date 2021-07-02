«Она очень спокойная»: принц Гарри впервые рассказал о новорожденной дочери

Звезды / Новости
2 июля 2021
Cosmo

Почти месяц назад принц Гарри и Меган Маркл стали роителями во второй раз: у пары родилась крошка-дочь Лили. Несмотря на громкое событие, молодая семья не пыталась афишировать это и не давала интервью. Но сегодня случилось исключение.

Так, принц Гарри прилетел в Лондон, где стал почетным гостем на церемонии вручения премии WellChild Awards. Там внук королевы был не единственной приглашенной звездой. Среди прочих, здесь же оказался певец Эд Ширан. Он тоже совсем недавно стал отцом и у них с Гарри завязался разговор, в котором последний впервые рассказал о новорожденной дочери.

Эд поинтересовался, как они с Меган справляются сразу с двумя маленькими детьми, на что Гарри ответил: «Это словно жонглирование. Но нам очень везло: Лили невероятно спокойная девочка, кажется, ей просто нравится сидеть и наблюдать, пока Арчи дурачится и бегает вокруг».

Как мило!

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