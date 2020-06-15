«Она помогает ему встать на ноги»: принц Гарри подружился с легендарной голливудской актрисой

Звезды / Новости 15 июня 2020

Cosmo

В прессе не раз появлялась информация о том, что принц Гарри никак не может привыкнуть к жизни в Лос-Анджелесе и чувствует себя несчастным. На его эмоциональном состоянии сказалось множество факторов: от непривычной обстановки до постоянных преследований папарацци.

Поддержать Гарри в непростой период решила Лайза Миннелли. 74-летняя актриса, которая в свое время была близка с принцессой Дианой, по сообщениям инсайдеров, «помогает ему встать на ноги» и справиться с повышенным вниманием папарацци. Инсайдеры сообщают, что Миннелли сама связалась с принцем.

«Лайза решила поддержать его, потому что когда-то была рядом с Дианой. Она уже много лет имеет дело с папарацци и хорошо знает правила игры», — говорят анонимные источники.

Надеемся, что с помощью актрисы адаптация Гарри к новой среде пройдет намного быстрее.