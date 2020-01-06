Она сказала «да»: 29-летняя племянница принцессы Дианы обручилась со своим 61-летним возлюбленным

Звезды / Новости
6 января 2020
Cosmo

2020-й год обещает стать самым романтичным и богатым на звездные свадьбы. Так, в этом году связать себя узами брака планируют Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Наталья Водянова и Антуан Арно, а на днях к ним присоединились также племянница принцессы Дианы и ее возлюбленный Майкл Льюис. По информации инсайдеров, 61-летний миллионер сделал предложение 29-летней Китти Спенсер во время их совместного отдыха.

Напомним, об отношениях Китти и Майкла стало известно в августе 2018 года. С нетерпением ждем свадьбу!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, instagram.com/edenconfidential
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