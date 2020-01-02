Она сказала «да»: Наталья Водянова показала роскошное обручальное кольцо на трогательном фото с женихом

Звезды / Новости 2 января 2020

Cosmo

Судя по всему, 2020-й будет богатым на звездные свадьбы. Так, кроме Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, узаконить свои отношения в этом году решили также Наталья Водянова и сын президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, французский предприниматель Антуан Арно. Радостными новостями супермодель поделилась в своем Instagram-аккаунте, опубликовав милое селфи с любимым и... с роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце.

«Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020, а вот и мы! Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашими любимыми людьми», — написала под фото Наталья, отметив в публикации Антуана.

Напомним, пара, которая вместе уже восемь лет, воспитывает двоих общих детей — 3-летнего Романа и 5-летнего Максима — и троих детей от первого брака модели с Джастином Портманом.