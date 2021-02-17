Она сказала «да»: Пэрис Хилтон выходит замуж

Звезды / Новости 17 февраля 2021

Cosmo

В списке звездных пар, которые сыграют свадьбу в 2021 году, пополнение: Пэрис Хилтон сказала «да» своему бойфренду Картеру Реуму спустя год отношений. Предложение руки и сердца возлюбленный звезды сделал накануне Дня святого Валентина, 13 февраля, однако поклонникам она сообщила об этом только сегодня, в свой день рождения.

«Когда ты встречаешь свою родственную душу, ты не просто знаешь об этом. Ты чувствуешь это. Мы с моим любимым вместе с нашего первого свидания. В честь моего дня рождения он организовал путешествие в тропический рай. Когда мы шли по пляжу на ужин, Картер подвел меня к беседке, украшенной цветами, и встал на одно колено. Я сказала да, да навсегда! Нет никого другого, с кем я бы хотела провести вечность», — написала Пэрис.

Напомним, в своем недавнем интервью Хилтон призналась, что после ряда токсичных отношений, наконец-то обрела счастье и спокойствие рядом с Реумом.

«С ним я чувствую себя в безопасности. До встречи с ним я думала, что не готова к нормальным отношениям. Но я так многому научилась у него. Я очень благодарна судьбе за то, что нашла свою вторую половинку», — отметила тогда звезда.

Очень рады!