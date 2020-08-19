«В этот раз она зашла слишком далеко»: Брэд Питт прокомментировал новое требование Анджелины Джоли в суде

Звезды / Новости 19 августа 2020

Cosmo

Казалось бы, в бракоразводном процессе Брэда Питта и Анджелины Джоли скоро можно будет поставить точку. Однако недавно актриса обнаружила, что судья, который ведет их дело, ранее поддерживал деловые отношения с адвокатом ее экс-супруга. В связи с этим звезда потребовала отстранить судью от процесса.

Адвокаты же Питта назвали такой ход попыткой Джоли затянуть дело и острочить вынесение приговора, который, по их прогнозам, будет не в ее пользу. Похоже, с таким мнением согласен и сам Брэд — по словам инсайдеров, он уверен, что от затягивания процесса страдают в первую очередь дети, опеку над которыми они с бывшей женой никак не могут поделить.

«Он говорит, что в этот раз она зашла слишком далеко. Ему не осталось ничего другого, кроме как сделать ответный удар», — сообщили источники, приближенные к актеру, изданию Us Weekly.