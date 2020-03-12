«Она все еще чувствует боль»: инсайдер рассказал, как Кейт Миддлтон переносит визит Меган и Гарри

Звезды / Новости 12 марта 2020

Cosmo

После заявления о сложении полномочий Меган и Гарри пребывали не в самых хороших отношениях с королевской семьей. И, видимо, после их приезда в Лондон ситуация не улучшилась. Так, один из источников, близких к королевской семье, сообщил US Weekly, что между братьями и их женами все еще напряженные отношения.

В частности, Кейт Миддлтон по-прежнему болезненно воспринимает всю эту ситуацию. По словам источника, она хорошо помнит времена, когда Гарри и Уильям были лучшими друзьями. И ей все еще неприятно, что такие теплые отношения остались в прошлом.

Мы надеемся, что вскоре ситуация разрешится. В конце концов, Уильям и Гарри всегда были очень близки. И мы уверены, они оба хотят вновь наладить отношения.