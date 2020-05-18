«Порой бабочкам надоедает сидеть на одном цветке, они начинают задыхаться»: Брайан Остин Грин прокомментировал фото Меган Фокс с другим

Звезды / Новости 18 мая 2020

Cosmo

В сети уже около месяца говорят о проблемах в отношениях Меган Фокс и Брайана Остина Грина. Недавно актриса была замечена в компании 30-летнего рэпера Machine Gun Kelly (Ричард Колсон Бейкер) — их фото опубликовало издание Daily Mail. Звезды сначала зашли в одно из кафе, а потом отправились на автомобиле парня к дому Фокс. Брайан, в свою очередь, несколько раз появлялся на публике без обручального кольца.

А вчера актер подогрел опасения поклонников новым постом в Instagram. «Порой бабочкам надоедает слишком долго сидеть на одном цветке. Они начинают задыхаться. Вокруг их ждет еще целый мир, который они хотят изведать», — написал актер.

Впрочем, официальных заявлений о расставании от супругов пока не поступало. Надеемся, что вскоре они развеют все слухи!