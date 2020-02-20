«Она заранее это спланировала»: сестра Меган Маркл сделала скандальное заявление о сложении королевских полномочий принца Гарри и его жены

Звезды / Новости
20 февраля 2020
Cosmo

У Меган Маркл очень непростые отношения со своей семьей. Скандальные интервью отца, слухи и публичные заявления дальних родственников. А после сложения королевских полномочий еще и новая волна хейта в сторону герцогини. К этому же списку можно добавить и недавнее интервью ее сестры Саманты Маркл американскому таблоиду Daily Star.

Как сообщает родственница Меган, вся история со сложением полномочий была заранее продумана. И даже более того, дата для огласки была выбрана, чтобы испортить день рождение Кейт Миддлтон.

«Грустно, что она сделала это в день рождение Кейт. Уверена, это из-за зависти, — говорит Саманта, — ей никогда не стать такой как она. Кейт — икона. Она настоящая представительница королевской семьи».

Мы уверены, это лишь очередное предположение, которое не имеет никаких подтверждений. В любом случае, такие заявления точно не способствуют перемирию. А как тебе вся эта история с родственниками Меган?

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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