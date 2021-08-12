«Они ближе, чем когда-либо»: инсайдеры рассказали об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 12 августа 2021

Cosmo

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри однозначно подпортило их и так непростые отношения с королевской семьей. А недавно стало известно о том, что герцог Сассекский собирается выпустить мемуары, что тоже добавило дров в костер. Однако, как сообщают инсайдеры, сейчас, вопреки всем слухам, в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон произошло потепление.

«Они отлично ладят и в последнее время общаются намного чаще. Сейчас они ближе, чем когда-либо. Кейт и Меган работают над своими отношениями ради семьи», — сообщил инсайдер изданию Us Weekly.

Отличные новости!