«Они ближе, чем когда-либо»: инсайдеры рассказали об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Звезды / Новости
12 августа 2021
Cosmo

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри однозначно подпортило их и так непростые отношения с королевской семьей. А недавно стало известно о том, что герцог Сассекский собирается выпустить мемуары, что тоже добавило дров в костер. Однако, как сообщают инсайдеры, сейчас, вопреки всем слухам, в отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон произошло потепление. 

«Они отлично ладят и в последнее время общаются намного чаще. Сейчас они ближе, чем когда-либо. Кейт и Меган работают над своими отношениями ради семьи», — сообщил инсайдер изданию Us Weekly. 

Отличные новости!

5 5 1
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Жизель Оливейра показала брюки, которые визуально делают ноги стройнее
2
Голубая мечта: Хейли Бибер в латексном платье, которое подчеркивает стройную фигуру
3
Лимонный комбинезон и кроксы: Хайди Клум показала яркий образ для летней прогулки
4
Флешбэк: Белла Хадид поделилась неизданными фото из отпуска с любимым мужчиной
5
Как носить твид летом: показывает Кристин Дэвис
Звезды / Новости

«Люблю тебя»: Дженнифер Энистон мило поздравила бывшего супруга Джастина Теру с 50-летием

Теплые отношения. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Теперь официально: на принца Эндрю подали в суд за изнасилование несовершеннолетней

Непростые времена для всей королевской семьи продолжаются. 

Звезды / Новости

Кто он: новый бойфренд Лили-Роуз Депп

Идеальная пара!

Звезды / Новости

Модель Эрика Пелосини, которая загорала топлес с мужем принцессы Евгении, прокомментировала скандальные фото

Подробности из первых уст.

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости

Райские острова: стало известно, где проводят отпуск Кейт Миддлтон и принц Уильям

Любимое место супругов. 

Loading...
Звезды / Новости

Мимими: Меган Маркл впервые показала дочь в новом видео

Очень трогательным способом. 

Читайте также
1
Fashion Film Festival Kyiv 2021 назвав найкращі фешн-фільми
2
Юрий Горбунов поддержал беременную Катю Осадчую на УЗИ
3
Важные правила и тренировка для здоровья лимфатической системы
4
Видео дня: Бейонсе снялась в модном кампейне со своими детьми
5
5 главных романтических кинопремьер сезона
Звезды / Новости

Как Кейт Миддлтон, Елизавета II и другие члены королевской семьи поздравили Меган Маркл с 40-летием

Потепление в семье? 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Владимир Дантес выпустил трогательное видео, посвященное 10-летней годовщине знакомства с Надей Дорофеевой

Мимими дня!

Звезды / Новости

Фотофакт: Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые стали родителями

Поздравляем!

Звезды / Новости

Мать принцессы Евгении Сара Фергюсон прокомментировала скандальные фото Джека Бруксбэнка в компании моделей

Дела семейные. 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Богиня: Дженнифер Энистон примеряет сексуальные образы и демонстрирует безупречную фигуру в новой фотосессии

Само совершенство!  

Звезды / Новости

Джонни Депп одержал победу в важном суде против Эмбер Херд

Война продолжается. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Это интересно

Спустя 20 лет: Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг снова вместе на фото со съемочной площадки нового «Секса в большом городе»

Как мы скучали!

Звезды / Новости

Звезда «Гарри Поттера» сыграет королеву Елизавету II в новых сезонах сериала «Корона»

Как тебе выбор? 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Скандал в королевской семье: муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен на яхте в компании моделей

Проблемы в раю.   

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.