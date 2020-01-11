«Они чувствуют, что их просто изгнали»: друг принца Гарри раскрыл причины их с Меган Маркл отделения от королевской семьи

Звезды / Новости 11 января 2020

Cosmo

Весь мир не перестает обсуждать скандал, который разгорелся в британской королевской семье после того, как принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем намерении сложить полномочия. И пока в прессе обсуждают возможные причины столь кардинального решения, друг герцога Сассекского Том Брэдби продолжает удивлять новыми поробностями. Как заявил мужчина на ITV news, такое резкое решение супругов было спровоцировано расколом и напряженной обстановкой в королевской семье.

«Множество резких слов было сказано во время свадьбы, и это все зашло слишком далеко. Королевской семье было непросто справляться с Гарри и Меган. А что касается того, как герцоги Сассекские сами это видят — они чувствуют, будто их просто изгнали. И это очень грустно», — сообщил Том.

Очень жаль!