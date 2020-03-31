«Они наконец станут той парой, которой всегда хотели быть»: инсайдер рассказал о новой жизни Меган и Гарри

Звезды / Новости 31 марта 2020

Cosmo

Вчера Меган Маркл и принц Гарри попрощались со своими подписчиками в Instagram-аккаунте герцогов Сассекских, а уже завтра пара официально перестанет выполнять свои королевские обязанности и избавится от титулов. И, как уверяют анонимные источники, и Меган, и Гарри безумно этому рады.

«Это было нелегкое для них время, поэтому Гарри и Меган с нетерпением ждут начала новой главы. Они наконец станут той парой, которой всегда хотели быть», — поделился инсайдер.

Так, молодая семья уже переехали жить в США, чтобы там начать все заново. А Меган Маркл уже успела найти первый проект — герцогиня приняла участие в озвучке документального фильма для Disney+. Чем дальше будет заниматься пара и как зарабатывать на жизнь — пока неизвестно. Но тот же инсайдер уверяет, что: «Они действительно хотят изменить все глобально, и они очень амбициозны в том, чего хотят достичь».