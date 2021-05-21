«Они не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри дал еще одно сенсационное интервью Опре Уинфри

Звезды / Новости 21 мая 2021

Cosmo

Прошло всего лишь два месяца с момента выхода скандального интервью принц Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, и внук королевы Елизаветы вновь решился на откровенный разговор с телеведущей. В этот раз — в сериале для Apple TV под названием «Я, которого вы не видите». В ходе беседы Гарри вспомнил о гибели своей матери, принцессы Дианы, о ее травле со стороны прессы, о проявлении расизма в адрес Доди Аль-Файеда и непростом периоде восстановления после ее смерти.

Также принц вновь провел параллели между ситуациями, в которых оказались леди Ди и его супруга Меган Маркл. По его собственному убеждению, история повторяется, и он боится, что его супругу постигнет та же участь.

«Они не остановятся, пока она не умрет. Я не могу потерять еще одну женщину в своей жизни», — отметил Гарри.