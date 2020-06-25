Все очень серьезно: инсайдеры рассказали об отношениях Леонардо Дикаприо и Камилы Морроне

Звезды / Новости 25 июня 2020

Cosmo

Давай начистоту, когда в прессе появились новости о романе Леонардо Дикаприо и Камилы Морроне, мало кто верил в то, что их отношения продлятся долго — все из-за репутации ловеласа, который то и дело менял девушек. Однако, несмотря на все сомнения окружающих, звезды до сих пор вместе, и их отношения, кажется, становятся все серьезнее (они даже вместе завели собаку!). Как рассказали недавно инсайдеры изданию People, Лео и Камила провели весь карантин вместе, и при этом совершенно друг от друга не устали.

«Обычно Лео проводит много времени с друзьями, однако из-за карантина он практически все время проводил с Камилой. Ему нравится быть с ней рядом, они невероятно близки», — заявили они.

Мы искренне рады этому, так как просто обожаем эту парочку. А ты?