«Они оба смотрят вперед, а не назад»: Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили начать все с чистого листа

Звезды / Новости 25 декабря 2019

Cosmo

После расставания с Анджелиной Джоли Брэд Питт возобновил общение со своей первой женой Дженнифер Энистон. Актер был замечен среди гостей на вечеринке в честь ее 50-летия (и сделал ей очень особенный подарок, связанный с их прошлым), а недавно одним их последних покинул рождественскую вечеринку в доме звезды «Друзей». Как сообщают инсадеры изданию Us Weekly, бывшим супругам действительно удалось наладить отношения и вновь стать близкими друзьями.

«Причина, по которой Брэд и Джен так хорошо ладят сейчас, заключается в том, что они согласились похоронить прошлое и не анализировать, что когда-то пошло не так. Они оба смотрят вперед, а не назад», — утверждают источники. Сообщается также, что Питт признаю свои ошибки и полностью взял вину за развод на себя. «Он взял на себя ответственность. Он не понимал, насколько сильно он обидел Джен в то время. Он был так поглощен Анджелиной Джоли, что не замечал ничего вокруг».

И если у тебя, как и у нас, возник вопрос о том, какие же отношения связывают Дженнифер и Брэда сейчас, то вот тебе ответ инсайдеров: «Они всегда заботились друг о друге, и они с любовью вспоминают о времени, проведенном вместе. Для Джен увидеть Брэда — все равно, что снова увидеть старого доброго друга. Между ними есть настоящая связь».

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