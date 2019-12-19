«Они так и не смогли пережить это»: стала известна причина развода Колина Ферта с женой

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Очень жаль!

Недавно стало известно о том, что Колин Ферт разводится со своей женой Ливией Джуджолли после 22 лет брака. Самой вероятной причиной расставания поклонники звездной пары называли измену женщины, о которой стало известно два года назад. И, как сообщают инсайдеры, они оказались правы.

Колин Ферт развод

«Они так и не смогли пережить это. Несмотря на то, что тогда они решили остаться вместе после измены, ничто не могло стереть из памяти Колина это предательство. Сейчас пришло время двигаться дальше, несмотря на то, что у них действительно была очень крепкая семья, которую они пытались спасти изо всех сил», — поделились источники, приближенные к супругам, с изданием People.

Жаль!
   

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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