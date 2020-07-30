«Они уже дома и обустраиваются»: инсайдер рассказал, как Софи Тернер и Джо Джонас чувствуют себя в роли родителей

Звезды / Новости
30 июля 2020
Cosmo

На этой неделе СМИ стало известно, что звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой. Как она проводит первые дни с крохой-дочерью? Об этом сегодня СМИ рассказал инсайдер из близкого окружения Софи и ее возлюбленного Джо Джонаса. По его словам, пара и все близкие безумно рады пополнению. Молодая семья уже дома и потихоньку обустраивает быт, а Джо во всем помогает Софи.

«Они уже дома и обустраиваются. Джо активно во всем участвует. Он хочет сделать все, что в его силах, ему нравится быть с малышкой и помогать Софи», — поделился инсайдер.

А также рассказал, как Софи и Джо выбирали имя для дочери: «Уилла — это не семейное имя и не сокращение от чего бы то ни было. Это имя они выбрали незадолго до появления дочери на свет».

 

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Фото: instagram @sophiet
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