Они вернулись: первый выход Меган Маркл и принца Гарри после рождения дочери

Звезды / Новости 24 сентября 2021

Cosmo

Как же мы скучали! Сегодня Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после переезда в США и рождения дочери. Супруги прилетели в Нью-Йорк, чтобы встретиться с губернатором Кэти Хочул и мэром города Биллом де Блазио.

Меган, как всегда, выбрала лаконичный и при этом безумно стильный наряд: герцогиня сочетала широкие черные брюки с высоким каблуком, минималистичным лонгсливом в тон и темно-синим классическим пальто длины миди. А завершила сдержанный лук элегантным пучком. Гарри, по классике, был в классическом брючном костюме и все время не выпускал руку жены из своей. Все такие же милые и романтичные, как раньше — за это и любим эту пару, а ты?