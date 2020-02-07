«Они встречаются очень давно»: инсайдеры раскрыли подробности отношений Киану Ривза и Александры Грант

Звезды / Новости 7 февраля 2020

Cosmo

Новость о романе Киану Ривза с художницей Александрой Грант стала для всех неожиданностью. Их первый совместный выход на красную дорожку премии LACMA Gala в Лос-Анджелесе поклонники актера обсуждали не одну неделю. Однако, как заявила на днях подруга женщины Дженнифер Тилли в интервью изданию Page Six, отношения пары начались задолго до их официального совместного появления на публике.

«Меня правда удивляет тот факт, что все буквально сошли с ума, когда они появились на публике вместе, мол «Сморите, у него новая девушка!». До этого Александра появлялась на многих мероприятиях вместе с Киану. Они встречаются очень давно — уже несколько лет», — сообщают Дженнифер.

«Я видела его на последней выставке Александы, и он не хотел особенно выделяться, потому что он на самом деле очень застенчивый человек. Я думаю, что все так сходят с ума по поводу их отношений из-за того, что они просто идеальная пара. Каждый хотел бы, чтобы и с ним когда-то случилось что-то подобное. Это не какой-то обычный голливудский роман», — добавила она.

Мы безумно рады, что Киану наконец-то нашел свою половинку. А ты?