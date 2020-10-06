«Опекунство в ее интересах»: адвокат Бритни Спирс считает, что звезда останется под опекой отца до конца жизни

Звезды / Новости 6 октября 2020

Cosmo

Поклонники Бритни Спирс не на шутку обеспокоены: адвокат и один из официальных опекунов звезды Эндрю Уоллет заявил, что Бритни скорее всего останется под опекой до конца жизни. И это, по его мнению, в интересах самой Бритни Спирс:

«Важно лишь то, отвечает ли опекунство ее интересам. Это то, о чем нужно спрашивать себя. И я верю, что опекунство в ее интересах. Защита активов звезды очень важна, а для этого необходимо сохранить право управления ими. Ведь сама Бритни подвержена чрезмерному давлению», — заявил он изданию Daily Mail.

Эндрю также заверил поклонников звезды, организовавших движение #FreeBritney, что отец делает все, чтобы защитить звезду и старается для ее блага: «Опека не может заставить ее делать что-то, чего она не хочет. Отец хочет лишь защитить ее. Если она не хочет работать, ей не нужно это делать. Никто не может ее заставить. Некоторые могут находиться под опекой всю свою жизнь. Я не говорю, что именно так случится и с Бритни, но это возможно».

Очень неоднозначная ситуация. А ты что думаешь по этому поводу?