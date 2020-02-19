Опухшее лицо и гематомы: бойфренд Хайден Панеттьери избил актрису прямо на День всех влюбленных

Звезды / Новости 19 февраля 2020

Cosmo

Новость, которая сегодня потрясла всех: актрису и бывшую возлюбленную Владимира Кличко, Хайден Панеттьери избил бойфренд Брайан Хикерсон. Он поднял на нее руку прямо в День всех влюбленных и ударил по лицу. Как сообщает полиция, во время задержания Брайан был очень пьян и сам свидетельствовал против себя, а следы избиения на Хайден были очевидны — ее лицо было красным и опухшим, а на левой руке виднелись царапины и гематома.

Хикерсон был тут же задержан, но вскоре его отпустили под залог. Хуже всего, что эта история для Хайден и ее бойфренда — отнюдь не новая. В прошлом году Брайану грозил срок за избиение актрисы, но его отпустили из-за отсутствия свидетелей. После этого случая они снова сошлись.



